В Мордовии тело без вести пропавшего сельчанина нашли с признаками насильственной смерти

В Атяшевском районе республики сотрудники полиции установили причину безвестного исчезновения 37-летнего жителя поселка Пенькозавод. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в овраге в 150 метрах от дома.

Ранее полицейским поступило заявление родственников мужчины, обеспокоенных его длительным отсутствием – житель села долгое время не выходил с ними на связь.

В дальнейшем было установлено, что мужчина скончался от полученных телесных повреждений и в этой расправе повинен его 48-летний односельчанин.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что вечером 2 марта потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина жестоко избил собутыльника. После этого фигурант отнес его тело в овраг и присыпал землей.

В настоящий момент СУ СКР по РМ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.