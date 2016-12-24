Артём Здунов передал лесничествам республики 12 новых автомобилей

14 апреля на Советской площади в Саранске состоялась церемония вручения ключей от лесопатрульной техники. Глава Мордовии передал лесничествам и лесопожарному центру республики 12 новых автомобилей УАЗ.



Как подчеркнул руководитель региона, это очередной важный шаг в модернизации лесной отрасли республики. «Отрадно, что за последние три года мы уже в четвертый раз вручаем лесопатрульную технику. Без нее очень сложно работать», - сказал Артём Здунов.



Лесная охрана на постоянном посту – оберегает природное богатство от огня, чрезвычайных ситуаций, незаконной вырубки и других преступных посягательств. Поэтому мобильность здесь очень важна. За последние три года благодаря лесному надзору в республиканский бюджет поступило более 50 млн. рублей, значительную часть этих средств составляет возмещение вреда за противоправные действия в лесах. Автопарк лесной отрасли требует обновления. Поэтому уже несколько лет подряд принимается решение о выделении из республиканского бюджета дополнительных средств для закупки новой техники. За три года было приобретено 27 единиц.



Директор Ковылкинского территориального лесничества Татьяна Елина от имени всех работников лесного хозяйства республики поблагодарила Главу Мордовии за постоянное внимание к отрасли. «Благодаря вашей поддержке мы впервые получили такую технику. Она поможет добираться в труднодоступные участки леса. А мы и дальше будем добросовестно работать», - сказала она.



«Автомобиль высокой проходимости, очень вместительный, укомплектован всем необходимым для ежедневного патрулирования лесов – везем с собой пилу, топоры, ранцы, лопату, воду», - рассказал государственный лесной инспектор Республиканского центра охраны лесов и животного мира Александр Таратынов, которому были вручены ключи от машины УАЗ Патриот.



Кочемировскому участковому лесничеству Темниковского территориального лесничества передан УАЗ Комби. Лесничий Андрей Валягин дал высокую оценку автомобилю: «В этой машине для патрулирования лесов все идеально. Она вмещает шесть человек, инвентарь для оперативного реагирования в случае возгорания. Очень проходимый, крепкий – для леса просто незаменимый. Большое спасибо».