В Мордовии задержан гаражный «бомбила» из Самарской области

По информации МВД по РМ, задержанный 41-летний житель поселка Волжский Самарской области осенью прошлого года дважды наведывался в Мордовию по своим делам, и в каждый приезд попутно похищал из гаражей местных жителей различное имущество.

Первая воровская серия пришлась на Ковылкинский район. Здесь семь местных автомобилистов обратились в полицию с заявлениями о незаконном проникновении в их гаражи. Злоумышленник вскрыл замки и похитил у потерпевших колеса, шины, бензогенератор, сверлильный станок, различные электроинструменты – всего на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Еще одна крупная гаражная кража произошла всего несколько дней спустя в Рузаевском районе. 30-летний мужчина сообщил в полицию, что ночью из его гаража на Школьном бульваре неизвестный совершил кражу 490 тысяч рублей, наборов трещоточных ключей и съемников фильтров, мультиметра и датчика массового расхода воздуха. Потерпевший в гараже занимался ремонтом машин и там же хранил вырученные за услуги денежные средства.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник сумел вскрыть на территории гаражно-строительного кооператива еще четыре строения. Схема совершения всех преступлений совпадала, что давало основание полагать, что к ним может быть причастен один и тот же человек.

В апреле текущего года оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Самарской области, в отношении которого в настоящий момент возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам аналогичных краж на территории соседнего региона.