На птицефабрику Мордовии из Франции «эмигрировали» 35 тысяч племенных цыплят

Специалисты Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области проконтролировали ввоз на территорию Мордовии партии суточных цыплят из Евросоюза.

По информации ведомства, инспекторами был проведен досмотр и оформление свыше 35 тысяч голов племенных суточных цыплят, поступивших из Франции на птицефабрику республики для дальнейшего их содержания и разведения.

Молодняк птицы при клиническом осмотре признали здоровым. Сообщается, что на живую птицу ветеринарные сопроводительные документы также были оформлены должным образом.