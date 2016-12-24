На птицефабрику Мордовии из Франции «эмигрировали» 35 тысяч племенных цыплят

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Специалисты Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области проконтролировали ввоз на территорию Мордовии партии суточных цыплят из Евросоюза.
По информации ведомства, инспекторами был проведен досмотр и оформление свыше 35 тысяч голов племенных суточных цыплят, поступивших из Франции на птицефабрику республики для дальнейшего их содержания и разведения.
Молодняк птицы при клиническом осмотре признали здоровым. Сообщается, что на живую птицу ветеринарные сопроводительные документы также были оформлены должным образом.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
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