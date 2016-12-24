Авиакомпания Red Wings ведет продажу билетов на регулярные рейсы из Саранска в Екатеринбург

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Перелеты по маршруту Екатеринбург–Саранск–Екатеринбург начнутся с 26 апреля.
Сообщается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания по следующему графику:
Вылет из Екатеринбурга — 09:20, прибытие в Саранск — 09:25
Вылет из Саранска — 21:20, прибытие в Екатеринбург — 01:15.
Время указано с учетом смены часовых поясов.
Время в полете составит 2 часа 5 минут. Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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