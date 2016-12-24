В Мордовии 30-летний водитель «Приоры» погиб в ночном ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 12 апреля в Ковылкинском районе в 23.20 на автодороге «Рузаевка — Ковылкино — Торбеево» 30-летний водитель автомашины «Лада Приора», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением.

Легковушка слетела с дороги в правый по ходу движения кювет, опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, назначены экспертизы.

32-летний пассажир с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.