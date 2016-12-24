В Мордовии 30-летний водитель «Приоры» погиб в ночном ДТП

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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
По информации Госавтоинспекции республики, 12 апреля в Ковылкинском районе в 23.20 на автодороге «Рузаевка — Ковылкино — Торбеево» 30-летний водитель автомашины «Лада Приора», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением.
Легковушка слетела с дороги в правый по ходу движения кювет, опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, назначены экспертизы.
32-летний пассажир с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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