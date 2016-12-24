Валерий Фальков и Артём Здунов пообщались со студентами на «Огарев Арене»

Глава Мордовии Артём Здунов показал Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову «Огарев Арену». Сейчас это мощный и востребованный спортивно-культурный объект. По уровню оснащения он является одним из самых современных в ПФО. Многофункциональная арена позволяет проводить здесь не только соревнования по хоккею, баскетболу, волейболу, но и концерты. Трибуны рассчитаны на 8 тысяч зрителей.

Возведение арены началось еще в 2011 году, но стройка была заморожена, объект перешел в разряд республиканских долгостроев. Задача о завершении строительства универсального зала была поставлена Артёмом Здуновым. Благодаря поддержке федерального центра в конце 2021 году арена была введена в строй, а в 2022 году по инициативе Главы Мордовии и при поддержке Минобрнауки России передана в собственность МГУ имени Н.П. Огарева.

Ледовая арена, тренажерные залы, зал художественной гимнастики стали доступны для ежедневных занятий спортом студентов и сотрудников университета. Был создан студенческий хоккейный клуб «МГУ-Талина». На «Огарев Арене» разместились различные молодежные студенческие организации университета, открылись культурные центры иностранных студентов, здесь же размещаются молодежный студенческий медиацентр и волонтерский центр университета. Ректор вуза Дмитрий Глушко показал Валерию Фалькову основные площадки «Огарев Арены», в том числе Центр индийской культуры и Музейный комплекс, Духовно-просветительский центр «Россия - наша история».

Также здесь находится Стартап-студия «Огарев». По рейтингу ФИОП она входит в лидирующую пятерку среди 21 стартап-студий, запущенных в РФ, и занимает ключевую роль в построении экосистемы технологического предпринимательства ПФО. Ключевые направления – биотехнологии, аппаратно-программные комплексы, неорганическая и аналитическая химия, теплотехника и энергетика, искусственный интеллект, оптика и фотоника, медицина, пищевая промышленность.

Зарегистрировано 14 объектов интеллектуальной собственности, стартовали первые коммерческие продажи, запуск промышленных испытаний на крупнейших аграрных и промышленных предприятиях, есть выход на маркетплейсы.

Два проекта получили грантовую поддержку от Фонда «НТИ» в размере 10 млн рублей. Организован I Межрегиональный фестиваль технологического предпринимательства «Технокод-13», в рамках которого студенческие команды из Мордовии и Ульяновской области прорабатывали идеи проектов на основе реальных промышленных кейсов компаний-партнёров.

Стартап-студия «Огарев» реализует свои проекты в сотрудничестве с партнерами: Инновационный центр РЖД, ОАО «Мордовцемент» (промышленный холдинг ЦЕМРОС), Венчурный фонд «Восход», Группа компаний «Талина», АО «Мордовиягосплем», ПАО «Т-Плюс», ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и другими предприятиями.

Валерий Фальков высоко оценил уровень загрузки «Огарев Арены» и вместе с Главой Мордовии принял участие в товарищеском матче между студентами хоккейного клуба «МГУ-Талина» и сборной командой органов власти и МГУ им. Н.П. Огарева.

В завершение осмотра «Огарев Арены» Валерий Фальков встретился со студентами-журналистами молодежного медиацентра «Пара».