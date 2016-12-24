Артём Здунов и Валерий Фальков обсудили развитие научно-образовательной инфраструктуры республики

11 апреля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Глава Мордовии рассказал о направлениях научно-технологического развития региона. Одно из приоритетных – биофармацевтика. Планомерно ведется работа по развитию сферы интеллектуальной собственности. «Растет коэффициент изобретательской активности - в прошлом году прирост составил 11%. На 18% увеличилось число заявок, поданных в Роспатент», - отметил Артем Здунов.

В настоящее время в регионе действуют 18 центров поддержки технологий и инноваций на базе предприятий, технопарка, вузов и других образовательных учреждений. В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в Мордовии была создана Стартап-студия. «Создано 12 новых проектов, общий портфель на текущий момент составляет 39 стартапов. Зарегистрировано 14 объектов интеллектуальной собственности», - сказал Глава Мордовии.

Валерий Фальков отметил: «Это хорошее начинание, ваш опыт перенимают другие регионы».

Министр поблагодарил руководителя республики за большое личное внимание к развитию высшего образования и научно-промышленного партнерства. «В последние годы совместными усилиями нам удалось задать новый тренд развитию МГУ имени Н.П. Огарева – у него появились сильные стратегические партнеры. Это уже другое качество образования, это привлекательность вуза для выпускников школ, это настоящие научные исследования, - сказал Валерий Фальков. – Отдельно хотел бы отметить, что университет развивает не только науку, но культурно-воспитательное направление. У вуза хорошие планы на будущее, и мы их поддержим».

Глава Минобрнауки России подчеркнул, что университету будет оказана помощь в ремонте общежитий в рамках президентской программы.

На встрече обсудили направления дальнейшего развития научно-образовательной инфраструктуры республики.