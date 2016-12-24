На дорогах Саранска появляется разметка

Репортер

О начавшихся в столице Мордовии работах по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети сообщила Администрация города.

Работы в рамках действующего контракта выполняет подрядная организация ИП Коровин. Разметку на проезжей части дорог планируется наносить пластическими материалами и специальными красками.

В ближайшее время разметка будет сделана на дорогах по улицам Осипенко, Старопосадская и Саранская.

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