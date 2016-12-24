На дорогах Саранска появляется разметка

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
О начавшихся в столице Мордовии работах по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети сообщила Администрация города.
Работы в рамках действующего контракта выполняет подрядная организация ИП Коровин. Разметку на проезжей части дорог планируется наносить пластическими материалами и специальными красками.
В ближайшее время разметка будет сделана на дорогах по улицам Осипенко, Старопосадская и Саранская.
Поделиться в соц. сетях:
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции