Валерий Фальков оценил научные исследования ученых и студентов МГУ им. Н.П. Огарева

В рамках рабочей поездки в Мордовию глава Минобрнауки России Валерий Фальков познакомился с работой ряда учебно-научных лабораторий МГУ им. Н.П. Огарева. Часть из них объединены в Центр коллективного пользования «Материаловедение», который создан на базе Института наукоемких технологий и новых материалов.

Лаборатории фотоники, оптической спектроскопии лазерных материалов, металломатричных композиционных материалов, электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, технологий оптических материалов и многие другие оснащены современным научно-исследовательским оборудованием. Здесь ведутся разработки и образовательный процесс в рамках стратегического проекта программы «Приоритет 2030». Ученые работают в тесной коллаборации с институтами РАН, ведущими университетами страны и зарубежными научными центрами.

Валерию Фалькову рассказали, что отличительная особенность лабораторий Центра в том, что их работа ориентирована на профильные предприятия республики и обеспечение технологического суверенитета страны. Университет максимально интегрирован в эту работу в части кадровой подпитки специалистами, а созданные лаборатории работают целенаправленно под заказчиков – промышленные предприятия региона.

Один из стратегических партнеров - группа компаний «Оптикэнерго». В лаборатории технологии оптических материалов председатель совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер рассказал, что всю свою жизнь посвятил кабельной промышленности. 95% всех сотрудников предприятия - выпускники университета, подготовка специалистов ведется совместными усилиями. Реализуется программа «Школа - вуз - высокотехнологичное производство». Один из стратегических проектов МГУ нацелен именно на профподготовку инженеров для кабельной сферы. Эвир Боксимер обратился к главе Минобрнауки России с просьбой о создании в вузе специальности «Электроизоляционная и кабельная техника». Руководитель федерального ведомства поддержал эту инициативу.

Артём Здунов отметил, что программа социально-экономического развития Республики Мордовия, в рамках которой продолжено развитие Центра, нацелена, в первую очередь, на вложение в народное хозяйство - это и научная основа, и, что первостепенно, связь с предприятиями республики. Итог реализации проекта - конечный продукт для производственников.

Также гости побывали в молодежной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики». Основное направление деятельности лаборатории – проведение фундаментальных исследований по созданию на основе «молекулярных платформ» нового класса электрокаталитических систем способных к генерированию водорода. Здесь уже реализуется два проекта в рамках госзадания и 8 студенческих стартапов. Учеными лаборатории налажено тесное сотрудничество с индустриальными партнерами.

Валерий Фальков пообщался с молодыми учебными и аспирантами - победителями конкурса «Стартап как диплом», каждый из которых получил по 1 млн рублей на реализацию своей идеи. Студентка второго курса факультета наукоемких технологий и новых материалов Юлия Улякина представила главе Минобрнауки России разработанную ею технологию по очистке песка от мазута с помощью специального сорбента. Валерий Фальков пригласил ее представить свой проект на мероприятии, посвященном вопросам экологии, которое пройдет в ближайшее время в Анапе - одном из городов-спутников Конгресса молодых ученых.