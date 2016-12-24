В Ельниках завершается ремонт поликлиники

В Мордовии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится модернизация первичного звена здравоохранения. В этом году продолжается обновление восьми районных поликлиник, а также начались работы еще в четырех медицинских учреждениях.

Так, в Ельниковском районе капитальный ремонт поликлиники находится на завершающей стадии. Двухэтажное здание, построенное около полувека назад, рассчитано на 150 посещений в смену.

В поликлинике полностью обновили кровлю и фасад, для этого использовались современные теплоизоляционные материалы. Заменили инженерные коммуникации, систему канализации и водоснабжения, установили более функциональные оконные блоки, напольные и потолочные покрытия. Специалисты также выполнили предусмотренную проектом перепланировку помещений. Сейчас завершаются основные строительные работы, впереди – внутренняя отделка помещений.

На время ремонта пациенты не остались без медицинской помощи, их прием ведется в другом корпусе. Медики и все жители района с нетерпением ждут окончания ремонтных работ. Планируется, что свои двери для сельчан поликлиника распахнет в конце мая.