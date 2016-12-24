Бизнес Мордовии узнает о госзакупках и как с ними работать

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» состоится семинар, где региональный бизнес познакомят со спецификой государственных закупок и способами выхода на торговлю с госкомпаниями в рамках 44 и 223 Федеральных законов.

Семинар проведут спикеры Игорь Кобельков - юрист, контрактный управляющий, специалист в сфере закупок по гособоронзаказу и Ольга Кузина - практикующий преподаватель в сфере регламентированных закупок, автор статей и семинаров.

Участникам расскажут о расширении рынка сбыта, нюансах участия в госзакупках, как выиграть тендер, получить заказ на свои товары или услуги, а также что необходимо для выхода на тендеры и получения контракта.

Мероприятие рассчитано как на начинающих субъектов МСП и самозанятых, так и на действующих ИП и ООО.

Семинар состоится 24 апреля в 11:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу в Саранске: ул. Московская, 14 (2 этаж, Конференц-зал).

Для участия необходима обязательная регистрация: https://clck.ru/3LKoc2 Телефон «горячей линии»: 24-77-77.