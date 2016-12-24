В Ардатове появится благоустроенное общественное пространство

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и дворовых пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году в республике обновится 31 общественная территория, а также четыре локации проектов-победителей Всероссийского конкурса.

Так в Ардатове приступили к реализации проекта «По страницам истории». Он был признан лучшим в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек». В его рамках благоустраивается сквер по переулку Максима Горького и участки улиц Карла Макса, Комсомольской и Красноармейской.

Строители демонтировали старый металлический забор. Вырубили больные или мешающие обновлению деревья и выкорчевали пни. При этом большую часть озеленения постарались сохранить. Так же будет полностью заменено дорожное покрытие.

В обновленном сквере установят амфитеатр и площадку для выступлений, где планируется проводить районные мероприятия. Возведут многофункциональное спортивное поле. Появятся зона отдыха, качели и фудтрак.

Рядом с общественным пространством будет оборудована удобная парковка.