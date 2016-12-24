В Саранске прошел очный этап второго Всероссийского диктанта ЖКХ

21 марта был дан старт Второй Всероссийской образовательной акции - «Диктант ЖКХ». Эта инициатива позволяет владельцам жилья углубить свои знания о правах и обязанностях, а также получить представление о стандартах работы управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг.

До 20 апреля все желающие могут пройти онлайн-тест на портале «Школа ЖКХ», состоящий из 25 вопросов о многоквартирных домах, правах собственников и защите потребителей. Те, кто ответит правильно на 20 и более вопросов, получат сертификат. В Мордовии проект «Школа ЖКХ» координирует заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Бакшеев.

11 апреля на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел очный этап диктанта. Встреча организована при поддержке первого заместителя Руководителя РИК Светланы Терентьевой. Мероприятие собрало более 40 участников, включая представителей управляющих организаций и общественных деятелей.