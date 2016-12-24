Жительница Саранска лепила глиняные черепа с наркотой

В столице Мордовии 36-летняя местная жительница угодила под уголовное преследование за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Преступная деятельность этой особы была пресечена сотрудниками ОНК УМВД России по Саранску.

В полиции задержанная призналась, что в конце прошлого года устроилась в интернет-магазин в качества закладчика запрещенных веществ. Через некоторое время она получила в свое распоряжение партию гашиша и мефедрона.

С целью конспирации жительница Саранска упаковала наркотики в глиняные слепки в виде черепа. Глину и силиконовые формы для льда она заказала на сайте известного маркетплейса.

В начале апреля злоумышленница организовала несколько закладок с запрещенными веществами и была задержана сотрудниками полиции. В ходе осмотра ее квартиры полицейские обнаружили упаковочный материал, весы, изоленту, зип-пакеты и 14 глиняных слепков, внутри которых находились приготовленные для сбыта гашиш и мефедрон общей массой около 18 граммов.

В информации МВД по РМ отмечается, что задержанная сама является потребителем наркотиков, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.