«Т Плюс» проведет в Саранске температурные испытания тепловых сетей

Мордовский филиал «Т Плюс» с 19.00 14 апреля до 17.00 15 апреля проведет испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя. Как отмечают в компании, это обязательное мероприятие в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.

По регламенту энергетики проводят испытания в конце отопительного сезона при устойчивых плюсовых температурах. Основная задача – проверить, как тепловые сети и внутридомовые отопительные системы выдерживают нагрузки от температурных деформаций.

В этом году испытания пройдут от источника Саранской ТЭЦ-2 по тепломагистралям №№ 5,6,7 Северо-Западного района. Температура теплоносителя в них будет увеличена до 140 градусов Цельсия.

В филиале успакаивают горожан: расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться жителям для оплаты. На период испытаний будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад тепловых сетей, а также будет вестись постоянный контроль за параметрами теплоносителя и оборудования центральных тепловых пунктов.

Горожан просят в этот период не приближаться к местам прохождения теплотрасс и люкам тепловых камер. Также не рекомендуется оставлять рядом с ними автомобильный транспорт и прочее имущество.

При обнаружении признаков утечки теплоносителя следует немедленно обратиться в управляющую компанию либо в единую диспетчерскую службу по телефону 071 или в Оперативно-диспетчерскую службу Саранских тепловых сетей по телефонам: 24-69-63, 29-97-20.