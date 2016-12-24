Саранские школьники встретились с разработчиком советского орбитального корабля-ракетоплана

Активисты молодежного крыла Народного фронта в РМ организовали для саранских школьников Урок мужества, посвященный Дню космонавтики. В качестве спикера перед ребятами выступил полковник военно-космических сил в отставке Александр Подкатов – один из разработчиков советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Буран».

Урок мужества прошел в стенах 12-й саранской гимназии. Александр Иванович поделился с учениками воспоминаниями о годах своей службы, рассказал о достижениях нашей страны в области космонавтики. Его рассказ был настолько увлекательным и информативным, что даже педагоги были удивлены количеством вопросов, которые задали ученики по окончании выступления.

Ребята с большим интересом слушали историю о том, как создавался «Буран», и задавали вопросы об особенностях многоразовой космической техники, жизни космонавтов на орбите и по множеству других космических тем.