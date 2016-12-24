Жителей Мордовии приглашают на юбилейный сезон конкурса Знание.Лектор

Общество «Знание» запустило пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Количество победителей будет рекордным: сто во взрослой категории и двадцать один — в юной. Лекторы поборются за сто контрактов с Обществом «Знание» на сумму 100 тысяч рублей каждый. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 15 июня).

В 2024 году просветители Республики Мордовия подали на конкурс 178 заявок. Тогда сразу два представителя региона одержали победу во всероссийском финале. Это кандидат филологических наук, член Общественного совета при Главе Республики Мордовия Виктор Сотков и ученица Республиканского лицея для одаренных детей г. Саранск София Кланщакова.

В новом сезоне для допуска к конкурсным испытаниям участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены бизнес-тренером Ниной Зверевой с привлечением экспертов Школы Нины Зверевой, опытных тренеров по ораторскому мастерству, медиа-продюсеров, психологов, редакторов и журналистов.

Далее конкурсантам предстоит провести очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед Экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

«Это будет уже пятый, юбилейный сезон конкурса Знание.Лектор. Прошедшие годы показали большой отклик аудитории — по всей стране формируется сообщество ярких, увлечённых просветителей, готовых делиться знаниями и вдохновлять других. В этом году мы вводим специальные номинации, посвящённые истории нашей страны, её героям и достижениям — “Сохранение памяти о Великой Победе”, “Достижения атомной отрасли” и “Поддержка СВО”. Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведём народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей. Каждый голос имеет значение» — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты организаций СПО от 14 до 17 лет. Сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ «Артек», которая состоится с 25 сентября по 16 октября (обучающиеся могут посетить МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год).

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву. Сто победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе на сумму 100 тысяч рублей, а также другие ценные призы.

Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.