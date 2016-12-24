В Мордовии готовятся к празднованию Дня Победы

Подготовку к главному празднику страны - 80-летию Победы обсудили 10 апреля на совещании в Доме Республики под руководством первого заместителя Председателя Правительства Галины Лотвановой.

В Саранске и районах Мордовии запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию. На особом контроле находится выполнение поручения Главы Мордовии Артёма Здунова по облагораживанию памятников участникам Великой Отечественной войны во всех населенных пунктах республики. Все работы по их благоустройству должны быть завершены до конца апреля.

В День Победы в Саранске и районах республики пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой священной дате. Центром проведения праздничных мероприятий станет столица Мордовии. В Саранске 9 мая состоятся марш-парад и театрализованное представление, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на Советской площади развернется «Квартал Победы» - открытый ежегодный республиканский фестиваль патриотических проектов. Вечером жители и гости республики смогут присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти». А в преддверии праздника для жителей Мордовии на «Огарев Арене» пройдёт масштабное театрализованное представление.

Одним из значимых мероприятий станет открытие 29 апреля мемориального комплекса «Сурский рубеж» в Больших Березниках. Работы по его возведению и благоустройству находятся на завершающем этапе, идет подготовка к торжественному открытию. Монумент призван увековечить память о трудовом подвиге жителей республики во время Великой Отечественной войны. В основу проекта легли настоящие судьбы тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в защиту Родины. Мемориал, включающий в себя художественный горельеф, памятник и информационные панели, станет ярким напоминанием о подвиге строителей. Он установлен в парке села Большие Березники недалеко от исторического места оборонительных сооружений.

При подготовке к 9 мая большой упор делается на обеспечение безопасности жителей. «Безопасность людей - это наша самая главная и приоритетная задача», - подчеркнула Галина Лотванова. Она также особо акцентировала внимание на том, что ни один представитель Поколения Победителей не должен остаться без внимания: «Перед ветеранами Великой Отечественной войны мы в неоплатном долгу. И в будни, и в праздничные дни они должны чувствовать нашу безусловную заботу и поддержку».