Окружная конференция «Основы российской государственности: развитие» в Кирове

10 апреля 2025 года в Кирове на базе Вятского госуниверситета стартовала окружная конференция «Основы российской государственности: развитие» (ОРГ). Конференция собрала руководителей и профессорско-преподавательский состав ведущих вузов ПФО, экспертов проектного офиса «ДНК России», представителей Минобрнауки и ВЦИОМ, в мероприятии также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, губернатор Кировской области Александр Соколов и проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

Основная задача – обсуждение вопросов совершенствования образовательной деятельности в области формирования гражданской позиции и патриотизма у студенческой молодежи.

На пленарном заседании по поручению полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом выступил его заместитель Игорь Буренков, который отметил значимость курса «Основы российской государственности» как важную составляющую работы с молодежью.

«Мы уже обсуждали с руководителями ВУЗов ПФО на базе полпредства основные подходы к внедрению курса. Эту работу обобщил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании окружной конференции в Нижнем Новгороде в марте 2023 года. Очевидно, что не только у молодежи, но и в принципе в обществе нужно формировать прогосударственную позицию, собственную картину мира. И на втором году преподавания «ОРГ» можно говорить о ее соответствии сегодняшним вызовам, при этом стремительно меняющиеся события в мире требуют поиска новых и нестандартных решений, поэтому мы и собрались сегодня здесь», – сказал Игорь Буренков.

Преподавание курса «Основы российской государственности» началось в сентябре 2023 года; в ПФО опорным методическим центром по разработке и включению в образовательные программы высшего образования этого курса стал Вятский государственный университет.

К участникам конференции обратился глава Кировской области Александр Соколов: «Курс «Основы российской государственности» – важная составляющая воспитания. Самое сложное в этом процессе – формирование мировоззрения. Именно этому понятию и будут сегодня посвящены выступления. Выпускники вузов должны обладать качественными профессиональными навыками и осознавать пользу своей деятельности для развития нашей страны. Сегодня мероприятие объединило представителей различных регионов, рад приветствовать всех участников. Желаю всем плодотворной деятельности и новых правильных решений!».

В рамках конференции эксперты и преподаватели ВятГУ приняли участие в разработке предложений по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравственных ценностях и политическом устройстве Российской Федерации. По окончании пленарной части участники в рабочих группах продолжили обсуждение ключевых тезисов конференции.

В этот же день замполпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков провел совещание по реализации курса «Основы российской государственности», в котором приняли участие главные федеральные инспекторы регионов округа, ректоры и проректоры высших учебных заведений ПФО. Участники детально проработали предложения по улучшению содержания и методики преподавания новой дисциплины.