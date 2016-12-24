Бизнесу Мордовии рассказали о мерах поддержки в области налогообложения

Центр «Мой бизнес» провёл для предпринимателей региона день открытых дверей. На этот раз встречу посвятили возврату подоходного налога и получению мер господдержки. Бесплатное мероприятие в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес».

Участники получили необходимые консультации и ответы от специалистов Центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и Технопарка-Мордовия.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности, получили правовые и финансовые консультации, необходимую информацию о возврате подоходного налога и составлении декларации 3-НДФЛ, консультации по техническому управлению производством, узнали о мерах господдержки и написании бизнес-плана. Бизнесу рассказали о возможностях поиска и подбора иностранного покупателя, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за её пределами.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.