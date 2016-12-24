В Мордовии реализуется национальный проект «Кадры»

В 2025 году стартовал новый национальный проект «Кадры», который призван помочь обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами. В Мордовии в его рамках реализуется два региональных проекта – «Образование для рынка труда» и «Человек труда».

Одно из самых важных направлений работы по этому национальному проекту – подготовка рабочих кадров. Согласно прогнозу, в перспективе на ближайшие пять лет самой востребованной группой специалистов станут квалифицированные рабочие. Стране будут нужны механики, электрики, сварщики, швеи, повара и другие представители рабочих специальностей. Сейчас улучшаются их условия труда, на смену старому оборудованию приходит высокотехнологичное, современное и удобное, повышаются зарплаты.

Найти востребованную работу помогают кадровые центры «Работа России». В настоящее время в каждом районе Мордовии функционируют такие кадровые центры. Первые четыре из них обновили в 2019 году, еще 19 – в 2024 году. Во всех центрах провели капитальный ремонт, создали комфортные условия для сотрудников, соискателей и работодателей.

Сейчас услуги во всех кадровых центрах оказывают по единым стандартам. Соискатели и работодатели получают целый комплекс мер поддержки, а также пошаговый план и индивидуальное сопровождение при трудоустройстве или поиске сотрудников. Например, соискателям помогают карьерные консультанты. Они проводят профориентирование, помогают подготовиться к собеседованию, при необходимости учат составлять резюме.

Сейчас база вакансий портала «Работа России» www.trudvsem.ru насчитывает более 1,6 млн предложений, и треть из них – по рабочим специальностям.