В саранском пригороде жители пожаловались в Народный фронт на фантомную дорогу

В пригородном селе Макаровка 34 семьи на улице Лесной уже 12 лет безрезультатно пытаются добиться асфальтирования дороги. Особенно тяжело приходится многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья — для них передвижение по родной улице нередко превращается в целое испытание.

По официальным документам, на этой улице асфальт лежит аж с 1992 года, но как говорят сельчане, в реальности его никогда не было. «Бумажный асфальт» — настоящий мираж, не имеющий отношения к действительности.

На ежегодные обращения жителей в администрацию поступают лишь отписки. А зимой ситуация часто становится и вовсе критической: в этом году люди двое суток не могли выехать из села из-за снежных заносов. Коммунальные службы стали хаотично обслуживать этот участок при тяжелых погодных условиях, хотя ранее это происходило регулярно.

Народный фронт в РМ призывает Администрацию городского округа Саранск заняться решением этой многолетней проблемы и привести дорогу в нормативное состояние.