Сенатор Петр Тултаев провел прием граждан

«Вы генерируете энергию и дарите ее людям!»
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
На прием к сенатору Петру Тултаеву с наболевшей проблемой пришли жители села Полянки Октябрьского района. Люди пожаловались, что рейсовый автобус Полянки – Саранск был отменен, а ведь люди ездят на работу, в поликлинику, по делам, и автобус им необходим.
В ходе приема совместно с представителями администрации Саранска этот вопрос был проработан.
- Нужно проанализировать востребованность пассажирами рейсов в разное время и составить график в соответствии с потребностями и жителей села, и перевозчика, - отметил сенатор. – Но рейс надо оставить, он нужен людям. Обращение принято в работу.
Других жителей Саранска на прием привела необходимость в благоустройстве придомовой территории. Жильцы многоквартирного дома рассказали, что после проведения ремонта теплотрассы мусор так и остался не убранным, и попросили сенатора повоздействовать на ресурсоснабжающую компанию, чтобы дворовая территория была приведена в надлежащее состояние.
Также горожане попросили оказать помощь в ремонте асфальтового покрытия. Около одного из подъездов образовался провал, и вся сточная вода, стекающая к дому, уходит в водопроводный колодец. Есть опасность для пешеходов и машин. Вопрос Петр Тултаев взял на контроль.
Кроме того, в ходе приема рассматривались обращения, связанные с выплатами семьям участников СВО.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции