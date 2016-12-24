Сенатор Петр Тултаев провел прием граждан

На прием к сенатору Петру Тултаеву с наболевшей проблемой пришли жители села Полянки Октябрьского района. Люди пожаловались, что рейсовый автобус Полянки – Саранск был отменен, а ведь люди ездят на работу, в поликлинику, по делам, и автобус им необходим.

В ходе приема совместно с представителями администрации Саранска этот вопрос был проработан.

- Нужно проанализировать востребованность пассажирами рейсов в разное время и составить график в соответствии с потребностями и жителей села, и перевозчика, - отметил сенатор. – Но рейс надо оставить, он нужен людям. Обращение принято в работу.

Других жителей Саранска на прием привела необходимость в благоустройстве придомовой территории. Жильцы многоквартирного дома рассказали, что после проведения ремонта теплотрассы мусор так и остался не убранным, и попросили сенатора повоздействовать на ресурсоснабжающую компанию, чтобы дворовая территория была приведена в надлежащее состояние.

Также горожане попросили оказать помощь в ремонте асфальтового покрытия. Около одного из подъездов образовался провал, и вся сточная вода, стекающая к дому, уходит в водопроводный колодец. Есть опасность для пешеходов и машин. Вопрос Петр Тултаев взял на контроль.

Кроме того, в ходе приема рассматривались обращения, связанные с выплатами семьям участников СВО.