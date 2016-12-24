В Мордовии задержаны подозреваемые в вымогательстве

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками Управления по борьбе с организованной преступностью регионального МВД задержаны двое местных жителей, причастных к вымогательству.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое молодых людей 1991 и 1997 годов рождения, действуя в преступном сговоре, требовали от 23-летнего знакомого передать им 150 тысяч рублей. Деньги вымогались в качестве «компенсации» за дорожный инцидент с участием машины потерпевшего и иномарки фигурантов.

Сам конфликт произошел в ночь на 16 мая 2024 года на парковке у торгового центра в Саранске. Молодчики под дорожным предлогом стали «прессовать» 23-летнего знакомого, который передвигался на автомашине «Лада Приора». Воспользовавшись моментом, тот смог уехать. Однако злоумышленники стали преследовать его на своей иномарке.

Во время движения водитель «Приоры» совершил наезд на бордюр и повредив колесо. Тогда молодой человек бросил машину и убежал, оставив ключи в замке зажигания и документы в салоне.

Преследователи отбуксировали авто в другое место, позвонили потерпевшему и предложили продолжить разговор возле одного из супермаркетов. На встречу водитель «Приоры» явился с приятелем. Обоих запихнули в иномарку, отвезли в малолюдное место и угрожая ножом, стали требовать у молодого человека 150 тысяч рублей в качестве извинений за произошедший инцидент. Жертву избили, а приятелю нанесли ножевое ранение в ногу.

Парень позвонил родственникам и попросил деньги под предлогом совершения ДТП. Наличность он передал вымогателям, после чего ему вернули ключи от машины и документы. Денежные средства злоумышленники поделили между собой.

Как отмечается в информации МВД по РМ, потерпевший из-за угроз фигурантов не стал сообщать о преступлении в правоохранительные органы.

Следствием в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. 9 апреля 2025 года злоумышленники были задержаны. По местам их проживания проведены обысковые мероприятия.

Фигуранты вину признали, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.