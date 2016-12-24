Российский союз сельской молодежи запускает Всероссийский конкурс «Творчество на селе»

Участниками конкурса могут стать представители креативных пространств (мастерские, кружки рукоделия, студии, ателье и т.д.), а также отдельные представители творческих индустрий в сфере ремесла и дизайна, сочетающие в своих работах современные тенденции и традиционные сельские мотивы.

Номинации конкурса:

- Дизайн. Линейка одежды (от 3 до 5 изделий), а также аксессуары с элементами традиционных сельских мотивов

- Ремесло. Серия небольших сувенирных изделий (от 3 до 5 образцов) с элементами традиционных сельских мотивов.

Возраст конкурсантов - от 18 до 35 лет. Заявки принимаются на сайте молодежьсела.рф до 30 апреля. Финал конкурса и награждение победителей состоится в июне в Молодежной столице России-2025 – городе Пермь.