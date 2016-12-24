Жители Мордовии могут обменять накопившуюся мелочь

Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится до 19 апреля. Жители Мордовии могут в банках или сетевых магазинах без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры.

Обменять можно любые находящиеся в обращении монеты, выпущенные начиная с 1997 года. Ограничений по сумме нет. Желательно заранее рассортировать монеты по номиналу - это ускорит процесс обмена.

Список офисов банков и магазинов, участвующих в акции в Мордовии, а также условия приема монет можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.

Во время осенней акции «Монетная неделя», которая проходила в октябре 2024 года, жители Мордовии вернули в обращение около 350 тысяч монет на сумму более 1,5 миллионов рублей.