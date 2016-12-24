В Мордовии проведут «Уроки цифры» по квантовым технологиям

В Мордовии школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений поможет в создании материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят всю окружающую жизнь.

В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов. Также участников урока ждут игровые тренажеры — интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач.

Организаторами проекта «Урок цифры» являются Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, реализуемого в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также партийного проекта «Цифровая Россия». Госкорпорация «Росатом» выступает партнером урока по квантовым технологиям.