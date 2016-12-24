В Мордовии пожар унес жизнь пожилого мужчины

В Ичалковском районе республики следователями проводится процессуальная проверка по факту смерти 64-летнего мужчины при пожаре.

По информации Следственного комитета по РМ, сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Ичалки поступило в ночь на 10 апреля. После ликвидации пожара в доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело хозяина жилища. По имеющейся информации мужчина проживал один.

По предварительным данным, возгорание в доме возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.