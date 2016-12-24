Житель Саранска подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов выявлен и установлен 30-летний житель региона, причастный к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.

В марте текущего года на телефон службы спасения «112» поступил телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве в одном из общественных учреждений в центральной части Саранска. В результате осмотра зданий и прилегающих территорий взрывных устройств и составляющих компонентов к ним не обнаружено.

Проведенными мероприятиями был установлен автор сообщения - 30-летний житель города, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе фигурант пояснил, что сделал звонок из хулиганских побуждений.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

В этом году по состоянию на 1 апреля на территории региона зарегистрировано 13 аналогичных анонимных сообщений, из них 7 с использованием сети Интернет (электронная почта), 3 с использованием IP-телефонии и 3 с использованием телефонной связи.

Все сообщения носили заведомо ложный характер, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе осмотров мест происшествия не обнаружено.

Следует напомнить, что ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет.