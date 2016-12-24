В Мордовии для участников региональной программы «Герои среди СВОих» продлили этап тестирования

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В республике 24 марта завершился этап «Тестирование» для участников региональной программы «Герои среди СВОих».
После этого организаторы получили множество обращений от участников, не успевших пройти тесты в срок по уважительной причине - из-за выполнения боевых задач в зоне СВО.
В связи с этим доступ к тестированию будет открыт повторно - с 13 по 16 апреля. Пройти его можно будет в личном кабинете.
Ветераны и бойцы СВО могут воспользоваться этой возможностью и продолжить участие в программе.
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