В Мордовии для участников региональной программы «Герои среди СВОих» продлили этап тестирования

В республике 24 марта завершился этап «Тестирование» для участников региональной программы «Герои среди СВОих».



После этого организаторы получили множество обращений от участников, не успевших пройти тесты в срок по уважительной причине - из-за выполнения боевых задач в зоне СВО.



В связи с этим доступ к тестированию будет открыт повторно - с 13 по 16 апреля. Пройти его можно будет в личном кабинете.



Ветераны и бойцы СВО могут воспользоваться этой возможностью и продолжить участие в программе.