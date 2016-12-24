Оперативники УФСИН по РМ помогли раскрыть еще одно преступление «ангарского маньяка»

Следователи в Иркутской области провели следственные действия по вновь открывшемуся эпизоду кровавого пути «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Он обвиняется в совершении еще одного убийства, совершенного с особой жестокостью. Раскрыть это преступление помогли оперативные сотрудники УФСИН по РМ.

Как сообщает ведомство, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативной группы исправительной колонии №6 УФСИН по РМ совместно с сотрудниками оперативного управления регионального УФСИН и во взаимодействии с ГУ МВД России по Иркутской области была установлена причастность осужденного Попкова к нераскрытому преступлению прошлых лет. Сиделец признался в преступлении, которое совершил в 2011 году в городе Ангарске Иркутской области и написал явку с повинной.

По данным следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК «Современник» обвиняемый встретил ранее незнакомую ему местную жительницу. В ходе непродолжительной беседы между фигурантом и женщиной произошла ссора, в результате которой Попков несколько раз ударил потерпевшую имевшимся при нем топором. После того, как женщина потеряла сознание, он облил ее тело горючей жидкостью и поджег. От полученных травм жертва скончалась на месте.

В настоящее время следователи осуществляют сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд.

Всего «ангарский маньяк» за два десятилетия убил более 80 человек. Большинство были женщинами, которых он предлагал подвезти, привозил в безлюдное место и зверски лишал жизни. Попкова арестовали в 2012 году и приговорили к двум пожизненным срокам.



