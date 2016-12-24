Мордовия встретит «Паровоз Победы»

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Куйбышевская железная дорога запускает проект «Паровоз Победы». До 5 мая праздничный ретро-состав посетит 8 крупнейших городов магистрали - Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевск, Ульяновск, Рузаевку, Пензу и Самару.

В составе ретро-поезда 9 платформ с уникальными экспонатами. В их числе автомобиль-амфибия, прибывший в Советский Союз по лэнд-лизу, тяжелая бронетехника, образцы боевого стрелкового оружия. В эшелоне также будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Ретро-состав поведет легендарный паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года, а паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.

Посетителей праздничных представлений угостят солдатской кашей, подарят Георгиевские ленты, детям предложат сыграть в лазертаг. «Паровоз Победы» будут сопровождать профессиональные реконструкторы в военном обмундировании того периода. Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят вокальные и танцевальные композиции.

Расписание движения «Паровоза Победы» (по местному времени):

Уфа – 29 апреля с 9:30 до 12:30

Стерлитамак – 29 апреля с 18:50 до 21:20

Бугульма – 30 апреля с 15:00 до 17:30

Альметьевск – 1 мая с 10:00 до 13:00

Ульяновск – 2 мая с 14:00 до 17:00

Рузаевка – 3 мая с 10:20 до 13:20

Пенза – 4 мая с 10:00 до 13:00

Самара – 5 мая с 11:30 до 15:15.