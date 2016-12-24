Учителя из Мордовии могут стать участниками четвертого сезона телешоу «Классная тема!»

Телешоу «Классная тема!» принимает заявки на участие в четвертом сезоне. Оно посвящено современным учителям и позволяет продемонстрировать их таланты всей стране. Проект реализуется Минпросвещения РФ и телеканалом «Россия» по поручению Президента и при поддержке «ВКонтакте». АНО «Диалог Регионы» выступает стратегическим партнером.

«Это уникальная возможность для учителей показать свою любовь к профессии, поделиться опытом и создать незабываемые уроки для миллионов телезрителей. Уверен, что каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, представить, насколько разнообразным и увлекательным может быть образовательный процесс. И самое главное – проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал, а их учеников – стремиться к новым знаниям», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Стать участниками могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона России. Заявки принимаются до 31 мая через приложение: vk.com/app51730148

Отборочный тур включает тестирование по своему предмету, тест по оценке компетенций и предоставление видеовизитки. Финалисты проведут свои уроки для всей страны на канале «Россия».

Победителем прошлого сезона стала Екатерина Чугунова из Саранска, которая преподает химию в Центре образования №15 «Высота».

«Искренне верю, что талантам современных педагогов не место в тени – о них должна узнать вся страна, – поделилась педагог. – Именно такую возможность дает телешоу «Классная тема!», открывающее учителям дорогу на большую сцену. Уже четвертый год подряд проект доказывает: наша профессия – живая, важная и вдохновляющая. Призываю коллег не бояться, пробовать силы и обязательно подать заявку. Очень надеюсь, что в этом сезоне в эфире вновь окажутся учителя из Мордовии!»

Как победитель, Екатерина Чугунова смогла запустить на федеральном телеканале свое авторское шоу «Просто о сложном».