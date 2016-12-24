Предприятия Мордовии заняты поиском трудовых ресурсов по регионам России

По данным Службы занятости Мордовии, в настоящее время работодатели республики предлагают около семи тысяч вакансий при гораздо меньшем числе соискателей в регионе. В такой ситуации важную роль начинает играть сотрудничество с трудоизбыточными регионами нашей страны.

Региональный Кадровый центр «Работа России» организовал для представителей литейного завода «ВКС Сталь», птицефабрики «Октябрьская», группы компаний «РОСТ» онлайн-собеседования с кандидатами из Калмыкии. К трансляции подключились 13 площадок.

В мероприятии приняли участие незанятые и безработные граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения города Элиста. Работодатели заявили на открытый отбор порядка 100 вакансий слесарей, токарей, электромонтеров, машинистов крана, работников тепличного хозяйства, птичников с заработной платой от 30 тысяч до 110 тысяч рублей.

«На предприятиях созданы комфортные условия труда: оказывается помощь с переездом вместе с семьей, имеются достойные условия проживания, есть различные графики, в том числе работа вахтой, доставка служебным транспортом», — комментирует начальник Управления занятости Минсоцтрудзанятости РМ Ольга Егорова.

Отмечается, что следующая онлайн-встреча пройдет для жителей Северной Осетии.