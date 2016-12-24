Международная ассоциация по фактчекингу запустила официальный сайт

8 апреля запущен сайт Международной ассоциации по фактчекингу, известной как Global Fact-Checking Network или GFCN. Она учреждена информационным агентством ТАСС и АНО «Диалог Регионы» для борьбы с дезинформацией. О запуске сайта сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь эта глобальная онлайн-площадка доступна всем пользователям. Она объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и является, по сути, интернациональным порталом, где формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные расследования и опровержения», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Членами ассоциации являются больше 30 журналистов из 30 стран, среди которых Австралия, Бразилия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды и другие. Специалисты принимают участие в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями.

На сайте уже опубликованы первые расследования. Ознакомиться с ними, а также узнать о порядке вступления в ассоциацию можно на сайте: globalfactchecking.com