В Саранске двое студентов позолотили ручку мошенникам

В столице Мордовии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, совершенного в отношении двоих саранских студентов. По информации МВД по РМ, общая сумма потерь молодых людей составила 310 тысяч рублей.

Парней обманули по известным схемам телефонного жульничества. Один сообщил позвонившему незнакомцу свои паспортные данные, якобы для замены полиса обязательного медицинского страхования. Другой поверил во взлом его личного кабинета на портале Госуслуг. И оба по рекомендациям других телефонных собеседников взяли кредиты и перечислили деньги на сторонние счета.

Глупые финансовые действия студенты совершали в уверенности, что таким образом они защищаются от угрозы оформления на них «левых» займов– обнуляют свой кредитный потенциал.

В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников, причастных к совершению преступлений.