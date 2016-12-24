В Мордовии у студентов состоялся открытый диалог с ветераном ФСБ Владимиром Силантьевым

На площадке Дома Знаний в Саранске прошла встреча студентов с первым вице-президентом Ассоциации группы «Вымпел», ветераном Управления «В» ЦСН ФСБ России Владимиром Силантьевым. Мероприятие было организовано в рамках проекта Знание.Герои Российского общества «Знание».

Владимир Силантьев акцентировал внимание молодых людей на преемственности героев разных эпох. Он вспомнил о легендарном разведчике Алексее Ботяне, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы и руководил диверсантами и партизанами в тылу немецкой армии.

«Ботян провел множество операций, большинство из которых по сей день остаются под грифом «секретно». После войны он снова вернулся в Европу в качестве разведчика», — отметил лектор.

Владимир Силантьев рассказал о своих личных переживаниях во время операции по освобождению заложников в школе Беслана, героизме своих сослуживцев и местных жителей. Ветеран подчеркнул, что героизм проявляется не только в боевых подвигах, но и в ежедневном сопротивлении лжи, малодушию и предательству.

«Берите пример с тех, кто не ждал наград, а просто делал свое дело. Тогда ваше поколение войдет в историю как достойные наследники победителей», — добавил лектор.