«Единая Россия» рассказала о главных задачах, которые сейчас стоят перед партией

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев дал большое интервью, в ходе которого рассказал планах и результатах работы партии. Главными темами стали: «Народная программа», гуманитарная миссия, поддержка участников СВО и работа с гражданами.

В настоящее время решается вопрос о закреплении в законодательстве стандартов работы управляющих компаний, а также прорабатывается механизм выдачи и отзыва у них лицензий. Якушев подчеркнул, что УК должны иметь материально-техническое обеспечение, а требования к кадрам нужно законодательно усилить.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет гуманитарной миссии. С начала СВО в новые и приграничные регионы было направлено 140 тыс. тонн гумпомощи. В этой работе участвуют все 89 региональных отделений. А представители «Молодой гвардии» активно помогают в госпиталях и зоне боевых действий. Некоторые молодогвардейцы уже получили боевые награды. Также проводится работа по поддержке участников СВО. Им предоставлена возможность участвовать в предварительном голосовании и выдвигаться на выборы.

Помимо этого, Владимир Якушев рассказал о подведении итогов «Народной программы» и о курсе ее развития до 2031 года.

«Я всегда коллегам говорю отчитаться по-честному, – поделился он. – Не рассказать о том, что мы выполнили все ваши обещания. Это сразу вызовет недоумение и недоверие. Мы честно должны сказать, что нам удалось и что не удалось. А после отчета подготовить новую программу. Условно называем ее «Народная программа 2.0». Сложно придумать какое-то новое название, потому что народная программа в себя вмещает все. Посоветовались с людьми, собрали все в документ и с ним пошли на выборы».

«Единая Россия» объявила этот год «Годом муниципального депутата», в рамках которого сейчас проводится усиление диалога с гражданами через приемы, цифровые платформы, выездные сессии первичных отделений партии и депутатов.

«Они непосредственно работают с людьми, чтобы каждый почувствовал, что его слышат, что по простому вопросу о том, чтобы установить лавочку возле подъезда, есть люди, к которым можно обратиться. Это как раз наши первички и муниципальные депутаты», – сказал Якушев.

Также партия утвердила план мероприятий к празднованию 80-летия Победы и Году защитника Отечества. В программу вошли мемориальные акции, поддержка ветеранов и уроки памяти в школах. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в патриотические мероприятия.

«Мы должны двигаться только вперед. Доказать всему миру, что сегодня разговаривать с нами с позиции силы – непродуктивно и неэффективно. И, если кто-то нас решил проверить на прочность, в очередной раз мы просто покажем всему миру, что умеем бороться с трудностями. Мы – единая страна, единый народ и умеем четко, жестко, эффективно, и, самое главное, понятно отвечать на все те вызовы, которые перед нами стоят», – добавил Секретарь Генсовета.

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