В Мордовии пройдет единый День открытых дверей в учебных заведениях проекта «Профессионалитет»

Мордовия присоединяется к единому Дню открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Он пройдет 12 апреля одновременно с другими регионами России.

В республике свои двери распахнут шесть учебных заведений проекта «Профессионалитет»:

- Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий

- Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности

- Саранский государственный промышленно-экономический колледж

- Саранский электромеханический колледж

- Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности

- Рузаевский институт машиностроения МГУ им. Н.П. Огарева.

Кроме того, в мероприятиях будут задействованые восемь колледжей и техникумов, которые участвуют в проекте в качестве сетевых.

День открытых дверей организован для учеников 8-11 классов, их родителей и учителей. Гостей познакомят с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании региона.

Для школьников проведут классный час «Профессионалитет: ты в хорошей кампании!» с участием амбассадоров проекта. Также их ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии по учебным заведениям и производственным площадкам.