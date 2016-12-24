Бизнес Мордовии научат определять прибыльность товаров

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов МСП организовано онлайн занятие «То ли вы продаете? Считаем юнит-экономику», где предприниматели на практике получат важные в бизнесе знания по финансовой грамотности.

Юнит-экономика – это расчет, который показывает прибыльность одного продукта или, как говорят финансисты, юнита. За единицу можно взять как конкретную позицию, так и группу продуктов. Расписав потоки выручки, переменные и постоянные расходы, можно понять, сколько предприниматель зарабатывает на каждой продаже и зарабатывает ли вообще. Прибыльный бизнес может иметь отрицательную юнит-экономику отдельных направлений, но в нерентабельных продуктах должен быть смысл, иначе зачем продавать себе в убыток?

Вместе со спикером онлайн-практикума Артёмом Беловым - автором курса «Финансы для нефинансистов» участники соберут юнит-экономику, покажут примеры, ответят на интересующие вопросы. В конце мероприятия предпринимателей ждёт бонус - разбор одного из расчетов и рекомендации по наведению порядка в финансах.

Практикум состоится 9 апреля с 11:00 до 12:30 (МСК). Просмотр будет доступен после обязательной регистрации, которую можно пройти по ссылке: https://clck.ru/3L29wc.