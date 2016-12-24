В Краснослободске приступили к благоустройству общественной территории

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и дворовых пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году будет обновлена 31 общественная территория, а также четыре локации из числа победителей Всероссийского конкурса лучших проектов.

Так, в Краснослободске реализуется проект, который получил название «Культурный ландшафт». Строители уже приступили к благоустройству площади по улице Интернациональной. В настоящее время ведется демонтаж тротуарных и дорожных ограждений.

По проекту территорию поделят на несколько функциональных зон. На обновленной площади построят уличную сцену с лавочками, высадят цветы и декоративные кустарники, установят качели, а также разместят арт-объект для молодоженов. На территории, в том числе предусмотрены парковочные места для автомобилей.