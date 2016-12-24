В Мордовии самозанятый осужден за хищение денежных средств из бюджетной субсидии

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность 25-летнего гражданина России, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастного к хищению бюджетных денежных средств.

В ходе следствия было установлено, что в мае 2024 года житель поселка Зубова Поляна, зарегистрированный как самозанятый в строительной сфере, подал заявку на получение субсидии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В представленном бизнес-плане фигурант указал, что выплату в размере 350 тысяч рублей он направит на приобретение оборудования и материалов для выполнения ремонтно-строительных работ. Однако после перечисления денежных средств мужчина их обналичил и израсходовал на личные нужды, причинив ущербу региональному бюджету.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом признания вины и возмещения ущерба суд назначил махинатору наказание в виде штрафа.