В Мордовии «отказник» на иномарке протаранил отечественную легковушку

По информации Госавтоинспекции республики, 7 апреля в 17 часов 15 минут на улице Парковой в поселке Зубова Поляна 55-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Лада Калина» под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП 54-летний пассажир иномарки и водитель «Калины» с различными травмами были доставлены в Зубово-Полянскую районную больницу.

По данным Госавтоинспекции, управлявший отечественной легковушкой мужчина за рулем находился трезвым. В отношении водителя автомашины «Фольксваген Поло» составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.