Житель Мордовии поблагодарил инспекторов ДПС за помощь в экстренной ситуации

Как сообщает МВД по РМ, житель республики Александр Донодин потерял более двух литров крови, однако благодаря усилиям медиков и сотрудников Госавтоинспекции мужчина остался жив. Выписавшись из больницы, мужчина решил лично выразить благодарность инспекторам ДПС, которые помогли ему в сложной жизненной ситуации.

По словам Александра Донодина, вечером 7 марта у него началось обильное послеоперационное кровотечение. Он попросил родственника довести его до больницы, но оперативно добраться до лечебного учреждения не получалось из-за заторов на дороге. На улице Александра Невского водитель авто увидел сотрудников Госавтоинспекции и обратился к полицейским за помощью.

Инспекторы ДПС Игорь Качаев и Даниил Сенгаев незамедлительно пересадили мужчину в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки и звуковой сигнал, за несколько минут сопроводили до больницы. Александр Донодин выразил слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции за их отзывчивость, грамотные и четкие действия.