Студенты Саранского автомеханического техникума познакомились с историей регионального предпринимательства

Центр «Мой бизнес» посетили студенты Саранского автомеханического техникума. Знакомство с историей предпринимательства Мордовии предваряла бизнес-игра с представителями регионального отделения одного из ведущих банков страны. Начальник управление продаж клиентам малого бизнеса Наталья Пронина, территориальный менеджер по работе с партнерами Крестиния Лешина и корпоративный тренер Эльмира Сибряева научили ребят придумывать бизнес-идеи и анализировать их актуальность, учитывая современные экономическое реалии.

Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным центром «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» регулярно проводятся экскурсии, посвященные истории регионального предпринимательства.

На очередной экскурсии по музею предпринимательства, которую провела бизнес-тренер и проектный менеджер центра «Мой бизнес» Олеся Барсукова, студентам рассказали об известных династиях прошлого, какие сферы деятельности и в какие эпохи развивались особенно активно, какой вклад в развитие экономики и других социальных сфер внёс местный бизнес.

Напомним, что торжественное открытие музея состоялось в ноябре прошлого года и было приурочено к 5-летию центра «Мой Бизнес». Экскурсии для студентов и школьников здесь проходят регулярно. Сейчас музей наполнен элементами истории, далее планируется добавить современные экспонаты.

Записаться на экскурсию может любой желающий в рабочие дни по телефону в Саранске: 24-77-77.