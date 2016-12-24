Профессии будущего» глазами студентов «Профессионалитета»: стартовал конкурс художественных фотографий

Студентов отраслевых кластеров Мордовии федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» приглашают к участию в конкурсе художественной фотографии «Профессии будущего». Для молодых людей это возможность проявить себя, а для колледжей и техникумов – повысить вовлеченность будущих специалистов в образовательный процесс.

Конкурс проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской федерации и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

«Федеральный проект «Профессионалитет» — это важное и активно развивающееся направление нацпроекта «Молодежь и дети». С 2022 года количество студентов колледжей «Профессионалитета» выросло в 5 раз, а в текущем году порядка 350 тысяч выпускников проекта продолжат свой профессиональный путь в ведущих компаниях страны. В 2025 году открыто 123 новых кластера «Профессионалитета»: в проекте уже участвует 1470 колледжей и техникумов в 81 регионе, а к 2026 году он охватит все регионы нашей страны. Мы уверенно идем к выполнению поставленной задачи по подготовке к 2030 году более 2 000 000 специалистов для ключевых отраслей экономики. И такие инициативы, как конкурс «Профессии будущего», помогают популяризировать образ современного представителя рабочих профессий, которые востребованы на российском рынке труда», - отметил Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России.

То, какими профессионалов своего дела видят участники конкурса, можно будет узнать в преддверии приемной кампании в колледжи: конкурс пройдет до 30 мая 2025 года. Заявки от кластеров «Профессионалитета» принимаются на платформе экспертум.рф до 20 апреля 2025 года. Они должны содержать портфолио с фотографиями студентов колледжей. На конкурс можно представить фотоработы, выполненные в 3 жанрах: индустриальная фотография, портрет и репортаж.

В каждой номинации эксперты выберут по 1 победителю, который наиболее ярко, креативно и современно представит молодого специалиста, образовательный процесс и инфраструктуру «Профессионалитета». Фотоработы победителей будут использованы в серии материалов в федеральных СМИ, а студенты в кадре станут лицами «Профессионалитета» в ходе федеральной информационной кампании, посвященной проекту.

Более подробно с условиями конкурса и правилами подачи заявки можно ознакомиться на официальной странице конкурса: https://экспертум.рф/contest/professionalitet2025.

Отметим, что в Мордовии действует 6 отраслевых кластеров по направлениям фармация, сельское хозяйство, развитие технологий для кабельного производства, машиностроение, металлургия, туризм и сфера услуг.