Ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 28 станций ПривЖД

В 2025 году он будет курсировать с 17 апреля по 19 мая

Ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный из техники времён Великой Отечественной войны, в 2025 году будет курсировать с 17 апреля по 19 мая. За это время он посетит 28 станций в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях, сообщили ТАСС в отделе по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Приволжской железной дороге будет организовано курсирование ретропоезда “Воинский эшелон”. С 17 апреля по 19 мая он сделает остановки на 28 станциях в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях», – сказали в отделе по работе со СМИ.

В ПривЖД добавили, что сотрудники железной дороги в честь 80-летия Великой Победы организуют акции, квизы и флешмобы в пригородных поездах, туры выходного дня в город-герой Волгоград. В начале мая одним из центральных событий празднования Дня Победы в Волгограде станет открытие мемориальной зоны с памятной экспозицией «Бронепоезд войск НКВД» на Набережной имени 62-й Армии (центральной). Кроме того, в разные дни в рамках ряда федеральных проектов на станции Астрахань-1 и Волгоград-1 прибудут «Поезд Победы», «Поезд Памяти» и поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге».

Ретропоезд «Воинский эшелон» – специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва». Ретропоезд сформирован из двух действующих паровозов и нескольких железнодорожных платформ с техникой времён Великой Отечественной войны. В числе экспонатов танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в составе поезда сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон с музейной экспозицией.

Источник: https://may9.ru.