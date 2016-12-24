В Саранске нетрезвая автомобилистка лишилась прав за кладбищенский заезд

По информации МВД по РМ, в ночь с 4 на 5 апреля в Саранске 38-летняя женщина за рулем автомашины «Мазда 3» у светофора на ул. Коваленко совершила наезд на автомобиль «Лада Веста», который остановился на запрещающий сигнал. Травмы в этом инциденте никто не получил, но его свидетелями стали сотрудники ДПС, которые находились на противоположной стороне дороги.

Подойдя к виновнице столкновения, инспекторы установили, что у женщины имеются признаки опьянения. При этом она вела себя вызывающе и не реагировала на требования сотрудников полиции. А затем и вовсе села в свою машину, заблокировала двери и уехала с места ДТП. В салоне транспортного средства также находилась ее подруга.

Патруль ДПС задержал самонадеянную автовладелицу и доставил в отдел полиции. На нее составили административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, оставление места ДТП и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сама нарушительница пояснила, что ночью со своей подругой поехала на кладбище на могилу матери. По решению суда женщине было назначено наказание в виде административного ареста на трое суток и лишения права управления транспортными средствами на один год и два месяца.