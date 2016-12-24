В России утвердили план дорожной деятельности на ближайшие шесть лет

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года. Об это рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что впервые горизонт планирования увеличили до 6 лет. Это позволит синхронизировать все задачи, выполняемые по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Новый план разработан совместными усилиями Правительства, профильных министерств, ведомств и регионов при поддержке Председателя кабмина Михаила Мишустина. До конца 2030 года планируется привести в нормативное состояние85% федеральных дорог, это примерно 64 тыс. км., а также 60% региональных дорог и 92 тыс. км в агломерациях. На ремонт и строительство выделят больше 9 трлн рублей.

«Это очень важный этап для нас, – прокомментировал Марат Хуснуллин. – Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас страны в ближайшие годы. Ключевая цель плана – комплексное развитие дорожной сети, независимо от ее принадлежности. Людям неважно, на чьем балансе находится дорога – федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей».

Стоит отметить, что за 5 предыдущих лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мордовии в нормативное состояние привели 1 357 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также отремонтировали 1 276 пог. м. мостовых сооружений. В текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 45 участков дорог общей протяженностью 157 км и один мост.